ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник Франції прокоментував перемогу в півфіналі чемпіонату світу-2022.

Франція напередодні здолала Марокко в півфіналі чемпіонату світу-2022 (2:0), здобувши таким чином право зіграти у вирішальному матчі в битві за захист Кубку світу.

Франція — Марокко 2:0 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Захисник "Les Bleus" Жюль Кунде після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Святкування? Так, дійсно. Вибачте, я трохи це пропустив, бо був на допінг-контролі. Тому я ще не в тому настрої, але він з’явиться обов’язково згодом.

Грати в фіналі? Це — мрія для кожного футболіста. Марокко створило нам чимало проблем, суперники зіграли в чудовий футбол. Ми ж постійно боролись із фізичним навантаженням, і при цьому знали, що маємо добре розпочати матч. Гол Тео полегшив нам це завдання.

Франція намагалась грати дуже щільно, проте в другому таймі це було значно складніше робити, бо суперники більше володіли м’ячем. Іноді здавалось, що виникнення проблем у нашому захисті просто неминуче, але ми не здавались.

Марокканці добре знають, як протидіяти будь-якому супернику. Вони постійно шукали простір поміж нашими лініями. На щастя, у нас на воротах є Уго Льоріс, і кілька разів сьогодні йому довелось рятувати команду. Отже, і нам теж певним чином пощастило", — заявив французький виконавець.

Фінальний матч чемпіонату світу-2022 збірна Франції зіграє проти Аргентини 18 грудня, о 17:00.