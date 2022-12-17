ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку за третє місце чемпіонату світу, у якому зіграють Хорватія та Марокко.

Збірні Хорватії та Марокко розіграють поміж собою "бронзовий" комплект нагород чемпіонату світу-2022 в Катарі на полі Міжнародного стадіону Халіфи в Досі.

У порівняння з матчем першого туру групового етапу між цими командами (0:0), Златко Далич залучив до стартового складу Станішича та Шутало до трійки центральних захисників, тоді як Оршич та Перішич зіграють на флангах, а Маєр долучиться до трійки в центрі поля. Лівая складе пару форвардів із Крамаричем.

Валід Реграгі, у свою чергу, вирішив використати Аттіят-Аллаха, Дарі та Ель Яміка замість травмованих основних футболістів лінії захисту, тоді як Сабірі та Ель-Ханнусс доповнять трикутник у центрі поля.

Хорватія: Лівакович — Станишич, Гвардіол, Шутало — Оршич, Маєр, Ковачич, Модрич, Перішич — Крамарич, Лівая.

Запасні: Грбич, Івушич, Барішич, Ерлич, Ловрен, Брозович, Влашич, Петкович, Будімір, Пашалич, Віда, Соса, Юранович, Сучич, Якич.



Марокко: Буну — Хакімі, Дарі, Ель Ямік, Аттіят-Аллах — Сабірі, Ель-Ханнусс, Амрабат — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.

Запасні: Ель Каджоуї, Таґнауті, Хамдала, Мазрауї, Зарурі, Унахі, Саїсс, Чейр, Абухляль, Еззалзулі, Дарі, Амалла, Банун, Жабран.



Гра Хорватія — Марокко почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.