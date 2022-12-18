ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець стисло поспілкувався із пресою.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував перемогу на чемпіонаті світу-2022 у Катарі над Францією (3:3, 4:2 по пен.).

"Я пишаюся. Я менш схвильований, ніж в інші дні, адже сьогодні було останнє випробування. Ця команда змушує мене тільки пишатися! Вони всі!

Я хочу сказати людям, щоб вони насолоджувалися, тому що це історичний момент", — прокоментував перемогу Скалоні.

Нагадаємо, що 44-річний Ліонель Скалоні виграв вже третій трофей на чолі збірної Аргентини.

Відео голів, найкращих моментів та серії пенальті матчу між Аргентиною та Францією вже доступно на Football.ua.