ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець дав великий коментар після поразки Аргентині.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поспілкувався зі ЗМІ після поразки у фіналі ЧС-2022.

"Протягом 60 хвилин нас не було на полі. Суперник показав багато якості, агресивності. Незважаючи ні на що, ми повернулися нізвідки, змінивши дуже складну ситуацію, і це ще більше викликає у нас жаль.

Якби після 2:0 ми би пропустили третій, то не шкодували б, а просто привітали Аргентину. Я вітаю цю аргентинську команду, яка показала якість, агресивність, навіть хитрість. Ми цього очікували, але це не повинно позбавляти їх заслуг".

"Було багато емоцій... Ми були близькі титулу, але не виграли його... Є кілька причин, які змусили нас грати другим номером. Попри все, з приходом молодих гравців, звичайно з меншим досвідом, але свіжими та якісними, ми зробили все необхідне, щоб дати собі право мріяти. Але мрія не збулася.

Суддівство? Я б хотів, щоб ви не задавали це питання. Я буду обережним. Воно був таким, яким було, могло бути гіршим, могло бути кращим. Були рішення, які можуть викликати дискусію, як так буває у всіх матчах. Після гри я спілкувався з одним із суддів, але не буду вдаватися в подробиці".

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"В нашій команді ходив вірус, деякі гравці не могли сьогодні вийти на поле. Думаю, що він вплинув на футболістів не тільки фізично, а й морально. Це не виправдання, але ми не мали того динамізму, який був до цього. Тому на полі нас не було годину часу. Вітаємо збірну Аргентини", — сказав Дешам.

Відео голів, найкращих моментів та серії пенальті матчу між Аргентиною та Францією вже доступно на Football.ua.