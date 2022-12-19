ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колишній бразильський форвард не залишився осторонь поздоровлень аргентинця.

Збірна Аргентини у видовищному фіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі здобула перемогу над Францією, завдяки чому втретє в своїй історії підняла над головою Кубок світу.

Аргентина — Франція 3:3 (4:2 по пен.) Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Після завершення офіційних святкувань, колишній нападник збірної Бразилії — затятого супротивника аргентинців, дворазовий чемпіон світу та володар Золотого м’яча, Роналдо Назаріо залишив привітальний допис на адресу капітана "альбіселесте" Ліонеля Мессі.

"Футбол такого ґатунку розвіює будь-яке суперництво. Я бачив, як багато бразильців і людей з усього світу вболівали за Мессі в цьому приголомшливому фіналі.

Це було прощання, гідне справжнього генія, який не тільки став зіркою цього чемпіонату світу, а й очолив цілу футбольну епоху. Мої вітання, Мессі!", — залишив допис у соціальній мережі екс-футболіст.

Проте Роналдо не врахував, що Ліонель Мессі може раптово змінити свою думку щодо виступів за національну команду.