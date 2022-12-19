ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Легенда німецького футболу вважає, що португалець зашкодив сам собі.

У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здолала збірну Франції за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Легендарний німецький футболіст Лотар Маттеус висловився про виступ на катарському мундіалі нападника Кріштіану Роналду, збірна Португалії якого вилетіла від Марокко на стадії 1/4 фіналу.

"Кріштіану Роналду – це, звичайно, великий провал цього чемпіонату світу, на відмінну від Мессі.

Він нашкодив собі й команді своїм его. Колись він був чудовим футболістом, бомбардиром світового рівня. Зараз він назавжди зашкодив цим пам’ятним моментам.

Не уявляю, щоб Роналду тепер знайшов собі інший клуб. Мені його якось шкода", — цитує слова Лотара Маттеуса Bild.

Дивитися відео голів та огляд матчу Аргентина — Франція ви можете на Football.ua.