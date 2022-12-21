ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі подробиці виступу форварда Франції під час паузи поміж таймами матчу проти Аргентини.

Збірна Франції поступилась Кубок світу на користь Аргентини в післяматчевій серії пенальті видовищного фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Аргентина — Франція 3:3 (4:2 по пен.) Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

На перерву поміж таймами основного часу зустрічі команда Дідьє Дешама відходила за рахунку 0:2 на користь суперників, тож за час нетривалої павзи хтось мав завести команду заради подальшої боротьби.

Як стало відомо з матеріалів документального фільму французької кампанії TF1, роль лідера колективу взявся виконувати 23-рінчий нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе.

"Це — фінал чемпіонату світу, це — матч усього життя. Як би там не було, ми не можемо програти. Давайте повернемося на поле, дамо їм вийти на нашу половину, або навпаки додамо інтенсивності, підемо боротись у дуелях чи зробимо щось інше, хлопці.

Це фінал — чемпіонату світу. Перший тайм залишився позаду, вони забили два голи, ми програємо. Але ми маємо повернутись у гру! Хлопці, ця можливість буває тільки раз на чотири роки!", — заявив тоді французький виконавець.

У підсумку, Франція за допомоги двох голів Мбаппе наприкінці другого тайму перевела матч у додатковий час, де м’яч Кіліана у відповідь на гол Ліонеля Мессі дозволив грі дістатись аж до серії післяматчевих пенальті.