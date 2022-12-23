ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У рамках фінального матчу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здолала збірну Франції за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Голкіпер аргентинської команди та Астон Вілли Еміліано Мартінес розповів, як ментально впливав на суперників, зокрема на Орільєна Чуамені, під час післяматчевої серії пенальті.

"Коли я відбив перший удар, то знав, що цей інший хлопчик, Чуамені, дуже нервуватиме. Я намагався переграти його ментально, відкидаючи м’яч та розмовляючи з ним. І він пробив повз воріт та зганьбився", — цитує слова Емі Мартінеса Madrid Xtra.

Дивитися відео голів та огляд матчу Аргентина — Франція ви можете на Football.ua.