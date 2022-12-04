ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Грем Арнольд поділився своїми думками після вильоту команди з чемпіонату світу у Катарі.

Головний тренер збірної Австралії Грем Арнольд прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Аргентини (1:2).

"Мессі неймовірний. Один з найкращих в історії, і ми доклали величезних зусиль, щоб нейтралізувати його. Мені випала честь грати з Марадоною і як тренеру проти Мессі. Аргентина має пишатися тим, що має таких гравців.

Ми зустрілися із чудовою командою. У нас були шанси, але ми не змогли ними скористатися. У австралійського футболу велике майбутнє. Головне, щоб не пропадала підтримка та не зупинявся розвиток спорту.

Я не думав про своє майбутнє. Контракт закінчується, а я думаю лише про відпустку. Ми багато працювали, тепер можна перепочити. Я дуже пишаюся своїми гравцями та усім, чого вони досягли. Це був шлях завдовжки чотири роки. Нам сумно, що ми не змогли досягти більшого, але я сподіваюся, що країна так само пишається своїми гравцями, як і я", - наводить слова Арнольда Reuters.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Австралія.