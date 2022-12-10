Про це сам після матчу з Аргентиною сказав сам фахівець.
Луї ван Гал, Getty Images
10 грудня 2022, 14:59
У п'ятницю, 9 грудня, збірна Нідерландів вилетіла з чемпіонату світу, поступившись у серії пенальті збірній Аргентини.
Сама гра стала однією з найцікавіших і найскандальніших на катарському Мундіалі. А ще — останньої на чолі "помаранчевих" для Луї ван Гала. Принаймні, у цьому заході, адже раніше нідерландець очолював рідну збірну у 2000-2001 і 2012-2014 роках, проте знову повернувся у 2021.
"Я не продовжуватиму працювати головним тренером команди. З самого початку це був визначений період часу, і гра з Аргентиною – моя остання.
Це мій третій термін роботи в збірній, ми не програли жодного матчу. Не знаю, у скількох перемогли, проте можете зайти у Гугл та ввести: "Збірна Нідерландів – Луї ван Гал" — оригінально заявив 71-річний спеціаліст.
Нагадаємо, напередодні поєдинку Ді Марія
назвав ван Гала найгіршим тренером у своїй кар'єрі. Вже після матчу на адресу пана Луї висловився Лео Мессі
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