У п'ятницю, 9 грудня, збірна Нідерландів вилетіла з чемпіонату світу, поступившись у серії пенальті збірній Аргентини.

Сама гра стала однією з найцікавіших і найскандальніших на катарському Мундіалі. А ще — останньої на чолі "помаранчевих" для Луї ван Гала. Принаймні, у цьому заході, адже раніше нідерландець очолював рідну збірну у 2000-2001 і 2012-2014 роках, проте знову повернувся у 2021.

"Я не продовжуватиму працювати головним тренером команди. З самого початку це був визначений період часу, і гра з Аргентиною – моя остання.

Це мій третій термін роботи в збірній, ми не програли жодного матчу. Не знаю, у скількох перемогли, проте можете зайти у Гугл та ввести: "Збірна Нідерландів – Луї ван Гал" — оригінально заявив 71-річний спеціаліст.

