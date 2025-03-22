Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Юний англієць шикарно дебютував.

Лівий захисник збірної Англії Майлз Льюїс-Скеллі висловився про свій гол у дебютній грі за "трьох левів" в матчі першого туру відбіркового етапу до ЧС-2026 з національною командою Албанії (2:0).

"У мене просто немає слів. Я дуже вдячний тренеру за довіру до мене, вдячний моїм товаришам по команді, вони теж сьогодні грали з неймовірною довірою. Я дуже щасливий. Вболівальники допомогли мені відчути себе як вдома, тож дякую їм також.

Ми добре зіграли та здобули важливу перемогу. Нам було важливо виграти в першому матчі відбору, що ми в підсумку і зробили. Я пишаюся бути частиною цієї великої команди", — наводить слова 18-річного дебютанта офіційний сайт УЄФА.

Цього сезону Майлз Льюїс-Скеллі відіграв за Арсенал 26 матчів та забив один гол.