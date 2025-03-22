Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Англії прокоментував перемогу над Албанією.

Збірна Англії напередодні здолала Албанію в домашньому поєдинку першого туру європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Англія — Албанія 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "трьох левів" Томас Тухель, для якого цей матч став першим після призначення на цю посаду, прокоментував виступ власної команди.

"Ми сподіваємось на більшу результативність на позиціях вінгерів. Більше дриблінгу та більш агресивних забігань до штрафного майданчика. Загалом, цього не вистачало.

Моменти з'являлися через невеликі забігання з глибини. Тоді як гравці на позиціях вінгерів не були настільки вирішальними, наскільки могли б бути.

Фоден? Ми будемо заохочувати його робити те, що він робить найкраще — іти на захисників, іти в дриблінг.

Обидва наші вінгери, які вийшли в старті, не були настільки результативними, наскільки вони можуть бути в клубному футболі. І я не зовсім розумію, чому — ми намагались швидко донести м'яч до них.

Нам не вистачало закидань м’ячів. Було трохи забагато коротких пасів, недостатньо дриблінгу, недостатньо агресії в напрямку чужих воріт.

Хлопці тренувались дуже добре, були рішучими на тренуваннях. Тому я думаю, що вони заслужили на місце в стартовому складі. Вони були в хорошій формі в останні тижні зі своїми клубами. Ми будемо продовжувати їх заохочувати.

Льюїс-Скеллі? Дивовижний гравець, дивовижна особистість. Він прийшов до табору збірної й одразу показав, що закохатись у його гру — це нормально. Це цілком заслужено. Він сповнений мужності, сповнений якості.

Але Англія загалом повинна грати краще, беззаперечно. Мені потрібно спостерігати за грою і шукати рішення.

Гордон? Його травма виглядає не дуже добре. Це трохи викликає занепокоєння", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі Англія прийматиме Латвію.