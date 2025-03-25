Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації чемпіонату світу-2026, що відбувся 25 березня 2025 року.

У рамках другого туру групового етапу європейського відбору до чемпіонату світу-2026 збірна Молдови на власному полі поступилася Естонії у феєричному протистоянні.

Матч на стадіоні Зімбру в Кишиневі подарував уболівальникам п’ять забитих м’ячів, а також вилучення в обох командах.

Інтрига зберігалася до самого кінця, але молдовській команді вдалося відіграти лише один м'яч відставання наприкінці гри — 2:3.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Молдова — Естонія в рамках відбору на чемпіонат світу-2026:

Молдова — Естонія 2:3

Голи: Ніколаеску, 67, Каймаков, 90+1 — Пеетсон, 19, Саппінен, 30, Кейт, 70

Молдова: Кожухар — Кожокару, Кречун, Бабогло, Рябчук — Моцпан (Плетіке, 78), Раце — Постолакі (Стине, 78), Каймаков, Бодіштяну (Бойчук, 85) — Ніколаеску

Естонія: Ігонен — Пеетсон (Салісте, 52), Шеннінг-Ларсен, Паскочі, Кууск — Кейт, Палуметс — Айнсалу, Яковлев (Міллер, 87), Синявський — Саппінен (Тамм, 66)

Попередження: Бабогло, Ніколаеску, Раце — Пеетсон, Палуметс, Кейт, Айнсалу

Вилучення: Кожокару, 5 — Палуметс, 48 (друге попередження)