Завершилися матчі другого туру відбіркового циклу чемпіонату світу-2026 від Європи за 25 березня.

Так, Естонія здолала Молдову у вогняному протистоянні, Казахстан впорався з Ліхтенштейном, Північна Македонія та Вельс влаштували неймовірну результативну кінцівку, Чорногорія у доданий арбітром час вирвала перемогу над Фарерами, Чехія знищила Гібралтар, а Мартін Едегор трьома асистами приніс Норвегії перемогу над Ізраїлем у результативному матчі.

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🔗 Розклад та результати матчів відбору на ЧС-2026
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Молдова
23
Естонія

Мол.

0102030405060708090

Ест.

Голи
 67’ Йон Ніколаеску Расмус Пеетсон 19’ 
 90+1Міхаїл Каймаков Рауно Саппінен 30’ 
  Маттіас Кейт 70’ 
Видалення
 5’ Максим Кожокару Кевор Палуметс 48’ 
 

 

Ліхтенштейн
02
Казахстан

Ліх.

0102030405060708090

Каз.

Голи
  Максим Самородов 42’ 
  Олександр Марочкін 45’ 

 

 
 
Ізраїль
24
Норвегія

Ізр.

0102030405060708090

Нор.

Голи
 55’ Абу-Фані Давід Меллер Волфе 39’ 
 90+3 Тургеман Серлот 59’ 
  Аєр 65’ 
  Голанд 83’ 
 

 