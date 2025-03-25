До вашої уваги результати матчів відбору на чемпіонат світу 2026 року за 25 березня.
Мартін Едегор проти Ізраїлю, Getty Images
25 березня 2025, 23:52
Завершилися матчі другого туру відбіркового циклу чемпіонату світу-2026 від Європи за 25 березня.
Так, Естонія здолала Молдову у вогняному протистоянні, Казахстан впорався з Ліхтенштейном, Північна Македонія та Вельс влаштували неймовірну результативну кінцівку, Чорногорія у доданий арбітром час вирвала перемогу над Фарерами, Чехія знищила Гібралтар, а Мартін Едегор трьома асистами приніс Норвегії перемогу над Ізраїлем у результативному матчі.
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🔗 Розклад та результати матчів відбору на ЧС-2026
🔗 Турнірні таблиці відбору на ЧС-2026 (Європа)
|Голи
| 67’ Йон Ніколаеску
|Расмус Пеетсон 19’
| 90+1Міхаїл Каймаков
|Рауно Саппінен 30’
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|Маттіас Кейт 70’
|Видалення
| 5’ Максим Кожокару
|Кевор Палуметс 48’
|Голи
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|Максим Самородов 42’
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|Олександр Марочкін 45’
|Голи
| 90+1’ Міовські
|Брукс 90+6’
|Голи
| 55’ Абу-Фані
|Давід Меллер Волфе 39’
| 90+3’ Тургеман
|Серлот 59’
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|Аєр 65’
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|Голанд 83’