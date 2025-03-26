Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Керманич Аргентини прокоментував перемогу над Бразилією.

Національна збірна Аргентини вночі розгромила Бразилію на власному полі в матчі чотирнадцятого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

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Після завершення гри головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні прокоментував виступ власної команди.

"На прес-конференції перед грою я сказав, що не вникав у заяви Рафіньї й не бачив їх далі заголовків у газеті. Я добре розумію ситуацію — це матч Аргентина — Бразилія. Але для того, щоб ця гра була настільки гарячою, не потрібні жодні зайві заяви. І так, ми не тому так відчайдушно грали сьогодні.

Я прошу вибачення у Рафіньї, бо знаю, що він зробив це не навмисно. Він захищає свою національну збірну і нічого більше. Були заяви чи ні, ми збирались грати в свою гру, як і Бразилія. Я абсолютно впевнений, що він не хотів нікого скривдити.

Ми грали як команда і звели вплив Бразилії на гру до мінімуму. Хлопці дуже добре розуміли, що вони повинні були робити на полі. Наша команда завжди бореться і не віддає м'яч. Ми показали, що готові до будь-якого моменту матчу. Будемо сподіватись, що так триватиме й надалі. А якщо щось піде не так, ми повинні будемо взяти себе в руки.

Ми повинні насолоджуватись цим моментом, тому що ми не знаємо, як довго він триватиме. У якийсь момент усе це закінчиться. Тож насолоджуймось зараз. Будемо сподіватись, що це триватиме якомога довше.

Я тішусь, що наші люди насолоджуються тим, як ці хлопці грають. І я, по-своєму, теж у захваті від того, як вони грають.

Сімеоне? Джуліано дуже змінився з тих пір, як він працює з нами, завдяки самому собі, завдяки його клубу і завдяки його батькові, який є його тренером і передає йому все, ким він був як гравець", — заявив аргентинський фахівець.

Наступний матч збірна Аргентини проведе в гостях у Чилі.