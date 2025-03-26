"Альбіселесте" двічі завдали поразки запеклому супернику.
Збірна Аргентини, Getty Images
26 березня 2025, 12:50
Збірна Аргентини вдруге здолала Бразилію в ході кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Аргентина — Бразилія 4:1 Відео голів та огляд матчу 26.03.2025
Минулої ночі аргентинці розгромили бразильців у Буенос-Айресі, а в листопаді 2023 року впоралися з ними й у Ріо-де-Жанейро (1:0). Таким чином колектив Ліонеля Скалоні встановив історичне досягнення.
За даними MisterChip, "альбіселесте" стали першими, кому вдалося двічі обіграти "зелено-жовтих" протягом одного відбору ЧС.
Нагадаємо, збірна Аргентини достроково вийшла на наступний чемпіонат світу, що проходитиме в США, Мексиці й Канаді.