Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Бельгійський форвард реалізував пенальті у ворота валлійців.

Збірна Бельгії у відбірному матчі чемпіонату світу-2026 здобула перемогу над Уельсом (4:3).

У цьому поєдинку результативним ударом відзначився бельгійський нападник Ромелу Лукаку, який реалізував пенальті на 15 хвилині.

Для 32-річного бельгійця це був 89 гол у складі національної команди і за кількістю забитих м'ячів за збірні він вийшов на п'яте місце у світовому рейтингу.

Лідером є португалець Кріштіану Роналду — 138 голів, а за ним ідуть Ліонель Мессі (112) та іранець Алі Даєї (108). Наступна ціль Лукаку – індієць Суніл Чхетрі – 95 голів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія — Уельс.