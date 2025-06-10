Бельгійський форвард реалізував пенальті у ворота валлійців.
Ромелу Лукаку, Getty Images
10 червня 2025, 07:30
Збірна Бельгії у відбірному матчі чемпіонату світу-2026 здобула перемогу над Уельсом (4:3).
У цьому поєдинку результативним ударом відзначився бельгійський нападник Ромелу Лукаку, який реалізував пенальті на 15 хвилині.
Для 32-річного бельгійця це був 89 гол у складі національної команди і за кількістю забитих м'ячів за збірні він вийшов на п'яте місце у світовому рейтингу.
Лідером є португалець Кріштіану Роналду — 138 голів, а за ним ідуть Ліонель Мессі (112) та іранець Алі Даєї (108). Наступна ціль Лукаку – індієць Суніл Чхетрі – 95 голів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія — Уельс.