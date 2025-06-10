Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, що відбувся 9 червня 2025 року.

Збірна Бельгії у відбірному матчі ЧС-2026 на своєму полі обіграла Уельс (4:3).

Рахунок у матчі було відкрито на 15 хвилині зусиллями Ромелу Лукаку, реалізувавши пенальті. Через чотири хвилини Юрі Тілеманс подвоїв перевагу бельгійців, а за вісім хвилин Жеремі Доку забив третій м'яч у ворота валлійців.

Наприкінці першого тайму Гаррі Вілсон відіграв один м'яч, а на початку другої половини матчу Томас Сорба скоротив відставання до мінімуму. На 69 хвилині Бреннан Джонсон зрівняв цифри на табло.

Перемогу Бельгії забезпечив забитий м'яч Кевіна Де Брюйне на 88 хвилині

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бельгія — Уельс в рамках відбору ЧС-2026:

Бельгія — Уельс 4:3

Голи: Лукаку, 15 (пен), Тілеманс, 19, Доку, 27, Де Брюйне, 88 — Вілсон, 45+7 (пен), Сорба, 51, Джонсон, 69.

Бельгія: Селс — Де Кейпер (Теат, 46), Дебаст, Фас, Меньє (Де Вінтер, 16) — Онана, Тілеманс — Доку, Де Брюйне (Салемакерс, 89), Троссар (Лукебакіо, 46) — Лукаку.

Уельс: Дарлоу — Девіс, Родон, Ампаду, Мефам, Робертс — Сорба (Матондо, 90+3), Вілсон, Джеймс (Каллен, 63), Брукс (Гарріс, 63) — Джонсон.

Попередження: Де Кейпер, Троссар, Раскін — Ампаду, Мефам, Вілсон.