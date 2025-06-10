Завершилися п'ять поєдинків європейського кваліфікаційного турніру мундіалю.
Нідерланди — Мальта, Getty Images
10 червня 2025, 23:54
В Європі відбулися чергові матчі відбору на чемпіонат світу, що проходитиме в США, Мексиці й Канаді в червні-липні 2026 року.
Група G
Ювілейний для Мемфіса Депая гол допоміг Нідерландам розтрощити на власному полі Мальту.
Нідерланди — Мальта 8:0
Голи: Депай, 9 (пен.), 16, ван Дейк, 20, Сімонс, 61, Мален, 74, 80, Ланг, 78, ван де Вен, 90+2
Матч у Фінляндії було призупинено на 72-й хвилині — один із фінських уболівальників потребував медичної допомоги. Пізніше протистояння продовжилося, але уникнути невдачі Польщі так і не вдалося.
Фінляндія — Польща 2:1
Голи: Пох'янпало, 31 (пен.), Каллман, 64 — Ківьор, 69
Група H
Два гола наприкінці першого тайму дозволили Румунії впоратися вдома з Кіпром.
Румунія — Кіпр 2:0
Голи: Тенасе, 43, Ман, 45+2
Дубль Марко Арнаутович допоміг Австрії спокійно розгромити Сан-Марино на виїзді.
Сан-Марино — Австрія 0:4
Голи: Арнаутович, 3, 15, Грегорич, 15, Баумгартнер, 27
Група K
Антонійс Черномордійс реабілітувався за ураження власних воріт, принісши Латвії домашню нічию з Албанією.
Латвія — Албанія 1:1
Голи: Черномордійс, 45+4 — Черномордійс, 29 (авт.)
На 21-й хвилині Ікаунієкс (Латвія) не реалізував пенальті (сейв Стракоші)
Хет-трик Александара Мітровича дозволив Сербії розібратися з Андоррою на власному полі.
Сербія — Андорра 3:0
Голи: А. Мітрович, 12, 24, 53 (пен.)