Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Завершилися п'ять поєдинків європейського кваліфікаційного турніру мундіалю.

В Європі відбулися чергові матчі відбору на чемпіонат світу, що проходитиме в США, Мексиці й Канаді в червні-липні 2026 року.

Група G

Ювілейний для Мемфіса Депая гол допоміг Нідерландам розтрощити на власному полі Мальту.

Нідерланди — Мальта 8:0

Голи: Депай, 9 (пен.), 16, ван Дейк, 20, Сімонс, 61, Мален, 74, 80, Ланг, 78, ван де Вен, 90+2

Матч у Фінляндії було призупинено на 72-й хвилині — один із фінських уболівальників потребував медичної допомоги. Пізніше протистояння продовжилося, але уникнути невдачі Польщі так і не вдалося.

Фінляндія — Польща 2:1

Голи: Пох'янпало, 31 (пен.), Каллман, 64 — Ківьор, 69

Група H

Два гола наприкінці першого тайму дозволили Румунії впоратися вдома з Кіпром.

Румунія — Кіпр 2:0

Голи: Тенасе, 43, Ман, 45+2

Дубль Марко Арнаутович допоміг Австрії спокійно розгромити Сан-Марино на виїзді.

Сан-Марино — Австрія 0:4

Голи: Арнаутович, 3, 15, Грегорич, 15, Баумгартнер, 27

Група K

Антонійс Черномордійс реабілітувався за ураження власних воріт, принісши Латвії домашню нічию з Албанією.

Латвія — Албанія 1:1

Голи: Черномордійс, 45+4 — Черномордійс, 29 (авт.)

На 21-й хвилині Ікаунієкс (Латвія) не реалізував пенальті (сейв Стракоші)

Хет-трик Александара Мітровича дозволив Сербії розібратися з Андоррою на власному полі.

Сербія — Андорра 3:0

Голи: А. Мітрович, 12, 24, 53 (пен.)