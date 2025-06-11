Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник бразильської збірної поділився своїми думками після гри з Парагваєм.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у відбірному матчі ЧС-2026 проти Парагваю (1:0), яка забезпечила бразильцям путівку на мундіаль.

"Ми зіграли непоганий матч, особливо у першому таймі. Ми добре контролювали гру, хоча не завжди справа доходила до ударів. У другому таймі гра трохи ослабла, але загалом ми показали злагоджену командну гру, і це тішить.

Нам необхідно старанно працювати, оскільки до ЧС-2026 залишився лише рік. Важливо продемонструвати якісний футбол у двох матчах, що залишилися.

Вболівальники залишилися задоволені, і я хочу подякувати їм за підтримку. Ми всі щасливі, але тепер треба думати про майбутнє", — наводить слова Анчелотті Globo.

Після 16 турів Бразилія набрала 25 очок і посідає третє місце у групі за Аргентиною та Еквадором.

Свої наступні матчі Бразилія проведе у вересні проти Чилі та Болівії