Кубок Конфедераций

Капитан сборной Австралии Миле Йединак из-за повреждения паха не сыграет на Кубке Конфедераций.

Официальный сайт федерации футбола Австралии сообщил, что в заявке команды на главный международный турнир года произошли изменения.

На Кубке Конфедераций не сыграет капитан сборной Миле Йединак. Игрок английской Астон Виллы повредил пах и тренерский штаб решил, что для игрока будет лучше пропустить турнир и залечить травму.

Йединака в составе австралийцев заменит 25-летний полузащитник австрийского Штурма Джеймс Джегго.

«Потеря Миле – это сильный удар для сборной. Йединак – это не только важнейший игрок в центре поля, а и настоящий лидер и капитан команды. У него еще с января есть проблемы с пахом, поэтому мы решили, что в долгосрочной перспективе ему лучше будет отдохнуть.

Надеемся это поможет ему лучше пройти предсезонную подготовку с клубом и подойти к отборочным матчам сборной в августе и сентябре в наилучшей форме», – сказал главный тренер сборной Австралии Эндж Постекоглу.

Отметим, что Австралии на групповом этапе Кубка конфедераций предстоит встретиться с Германией (19 июня), Камеруном (22 июня) и Чили (25 июня)