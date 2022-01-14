Кубок Африканских Наций

Эссама Абдель-Фатах попытался оправдать рефери, который дал два финальных свистка раньше времени.

Глава судейского корпуса Кубка африканских наций Эссама Абдель-Фатих прокомментировал ситуацию, которая сложилась на матче Тунис — Мали.

Напомним, тогда рефери дал два финальных свистка, которые случились раньше положенного времени.

"Сиказве пострадал от теплового удара. К тому же у него было обезвоживание — на фоне этого у него нарушилось восприятие времени и ориентация в пространстве. После матча он был доставлен в больницу.

После сложившейся ситуации четвертый арбитр хотел доработать матч вместо Сиказве, но одна из команд отказалась его доигрывать", — приводит слова Абдель-Фатиха The Independent.

Напомним, 12 из 13 поединков Кубка африканских наций не сумели порадовать болельщиков более чем одним забитым мячом.