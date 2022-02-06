Кубок Африканских Наций

Следите за всеми событиями поединка Кубка африканских наций, в котором определятся золотой и серебряный призеры.

В финале текущего розыгрыша Кубка африканских наций национальная сборная Египта встретится с командой Сенегала, которые оказались в шаге от завоевания трофея благодаря победам в 1/2 над Камеруном и Буркина-Фасо соответственно.

Следить за событиями данного противостояния, в котором определится чемпион и лучшая сборная КАН-2022, вы можете в видео онлайн-трансляции на Football.ua. Матч начнется сегодня, 6 февраля, в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее бронзовым призером турнира стала сборная Камеруна, которая совершила невероятный камбэк против Буркина-Фасо, отыграв три мяча отставания, а затем оказалась более мастеровитой в послематчевой серии пенальти.

Прямая онлайн-трансляция матча Сенегал — Египет

Путь Сенегала и Египта на Кубке африканских наций-2022