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Буркина-Фасо — Камерун, twitter.com/caf_online_FR
06 февраля 2022, 11:11
Умопомрачительном поединке за "бронзовые" награды Кубка африканских наций-2022 развернулся драматический сценарий, по ходу которого Камеруну в течение второго тайма основного времени пришлось отыгрываться со счета 0:3, ради дальнейшей победы в серии послематчевых пенальти.
Обзор матча:
Буркина-Фасо — Камерун 3:3 (пен. 3:5)
Голы: Яго, 24, Онана, 42 (аг), Уаттара, 49 — Бахокен, 72, Абубакар, 85, 88
Буркина-Фасо: Уэдраого (Савадого, 90), Каборе, Э. Тапсоба, Уаттара, Яго, Туре, Сангаре, Уэдраого, Б. Траоре (Банде, 87), Уаттара (Конате, 90), А. Тапсоба (Э. Траоре, 87).
Камерун: Онана, Мбайзо, Мукуди, Онгене, Ойонго, Кунде, Гвет (Абубакар, 46), Онана, Бахокен, Бассогог (Токо-Экамби, 54), Ганаго (Нгамале, 46).
Предупреждения: Яго, А. Тапсоба, Уэдраого, Э. Тапсоба — Бахокен, Токо-Экамби.