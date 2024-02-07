Кубок Африканских Наций

Доведеться відмотувати назад заочну суперечку.

Збірна Єгипту провалилась на Кубку африканських націй-2023, коли, перебуваючи в статусі одного з фаворитів змагань, вилетіла вже в 1/8 фіналу за підсумком протистояння проти ДР Конго.

Ця прикра невдача змусила "фараонів" лютувати й шукати винного, яким став ніхто інший, як головний тренер Руї Віторія.

Португальського керманича, на тлі майже двох років роботи з командою, звільнили, а нещодавно на його місце призначили найкращого в історії збірної голеадора Хусама Хассана.

І все б нічого, але в легенди команди зовсім нещодавно був заочний конфлікт із поточним лідером колективу, нападником Мохамедом Салахом.

Хассан розкритикував гравця Ліверпуля за те, що після своєї травми в одному з перших матчів на турнірі він ухвалив рішення залишити табір національної збірної й повернутись до розташування клубу на обстеження, хоча, на думку нового головного тренера, у цьому не було жодної потреби.

"Якщо Салах відчуває, що має поїхати, він повинен поїхати, але більше не повертатися до збірної знову, тому що його травма не є серйозною. Йому потрібна фізіотерапія, усі засоби для якої доступні в національній команді.

Травма підколінного сухожилля не вимагає всього того медичного обладнання та можливостей, які, безумовно, присутні в Ліверпулі. Великі клуби завжди відправляють особистих лікарів і фізіотерапевтів з провідними гравцями на такі турніри, і в Ліверпулі знають, що якщо Салаху щось знадобиться, вони одразу відправлять до нього лікарів.

Салах, із урахуванням його великого значення, повинен залишатись із збірною і морально, і психологічно. На інші команди впливає той факт, що він може взяти участь у грі в будь-який момент, тоді як його від’їзд вплине на Єгипет виключно негативно, а на суперників, навпаки, — позитивно.

Якби я був менеджером Єгипту і він сказав мені про своє бажання поїхати до Ліверпуля, я б сказав йому, щоб він залишився там і надалі. У нас є здібні хлопці в національній збірній навіть без нього.

Салах — один із найкращих гравців, які досягли успіхів під прапором Єгипту на міжнародній арені, але національна збірна — це червона лінія для будь-кого. Навіть якщо ти травмований і не можеш грати, ти відіграєш важливу роль як із технічної, так і з моральної точки зору", — заявив тоді єгипетський фахівець.

Нагадаємо, що рекорд Хассана складає 69 голів за збірну, тоді як у Салаха поточний показник на 15 м’ячів менше.