Кубок Африканских Наций

57-річний єгиптянин замінив звільненого Руя Віторію.

Найкращий бомбардир в історії збірної Єгипту Хусам Хассан очолив національну команду, повідомляє прес-служба Єгипетської футбольної асоціації.

На своїй новій посаді 57-річний єгиптянин змінив раніше звільненого Руя Віторію, який не зміг провести збірну далі 1/8 фіналу КАН-2023, поступившись ДР Конго.

Хассан є найкращим бомбардиром в історії збірної Єгипту — на його рахунку 69 голів у 178 матчах.

За свою тренерську кар'єру Хассан тренував виключно єгипетські клуби, а також очолював збірну Йорданії.