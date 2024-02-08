Кубок Африканских Наций

Дивіться відео найкращих моментів півфінального матчу Кубка африканських націй, що відбувся 7 лютого 2024 року, 19:00.

У півфінальному матчі Кубка африканських націй національна збірна Нігерії здолала Південну Африку та пройшла до вирішального раунду.

За підсумками основного та додаткового часу командам не вдалося визначити сильнішого, а вже у післяматчевій серії пенальті нігерійська команда таки змогла вибороти путівку до фіналу КАН.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нігерія — ПАР в рамках 1/2 фіналу Кубка африканських націй-2023:

Нігерія — ПАР 1:1 (4:2 – пен.)

Голи: Трост-Еконг, 66 (пен.) — Мокоена, 90 (пен.)



Нігерія: Нвабалі — Аджаї, Еконг, Бессі — Осаї-Самуель, Оньєка (Арібо, 102), Івобі (Юсуф, 63), Айна — Сімон (Чуквезе, 62), Осімген (Моффі, 110), Лукман (Іхеаначо, 102).



ПАР: Вілльямс — Мудау, Кекана, Кулу (Маямбела, 76), Мвала, Модіба — Зване (Лепаса, 76, Сібісі, 117), Мокоена, Сітоле, Тау — Макгопа.



Попередження: Оньєка.



На 115-й хвилині був вилучений Ґомолемо Ґрант Кекана (ПАР) (грубе порушення).