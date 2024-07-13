Копа Америка

Колумбійці не програють вже два роки.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився думкою про національну команду Колумбії напередодні очного матчу у фіналі Кубка Америки-2024. Цитує аргентинця Marca.

"Нам вдалося подивитися матч Уругвай — Колумбія. Ми розуміли, що будь-який суперник у фіналі стане важким випробуванням.

Через низку причин збірна Колумбії вже давно не програє. Також у неї хороші футболісти: дуже сильні, швидкі, що створюють високу динаміку. Фінал — це завжди окремий матч. Однак у нас збірної Аргентини теж все добре, так було протягом всього турніру. Ми налаштовуємося тільки на перемогу, по-іншому не можу й бути", — сказав Мессі.

Фінал Кубка Америки між збірними Аргентини та Колумбії відбудеться 15-го липня, о 03:00 за київським часом.