Копа Америка

Тренер висловив думку стосовно турніру.

Головний тренер збірної Уругвая Марсело Б'єлса прокоментував організацію Копа Америка.

"Нам казали, що поля в ідеальному стані. І вони проводили пресконференції, озвучуючи брехню про ідеальні поля", — цитує тренера ресурс ESPN.

"А зараз ми бачимо, що газон не в належному стані.

І вони сказали, що тренувальні бази ідеальні, але Болівія не змогла тренуватися. Маю фотографії, які доводять, що все це брехня, це чума брехунів.

А потім ми говоримо – навіть якщо я вже сказав, що обіцяв собі не говорити – є погрози. Скалоні одного разу говорив, він наважився сказати, що газон не був належного стану. Все це відомі помилки.

Американці не скажуть тобі: "Даємо вам ідеальні поля". Вони скажуть: "Дамо вам поле, яке довели до ладу три дні тому", коли стики між ділянками трави не збігаються.

Подивіться матчі, помітно, як мʼяч підскакує у штрафному майданчику саме з цієї причини. Тренувальна база була в катастрофічному стані, болівійці не могли тренуватися. Але вони сказали: "Все гаразд, це ж Болівія".

Потім пенальті для Бразилії та вся несправедливість до нижчих класів змагань – вони нічого про це не говорять. І потім президент федерації звинувачує суддів у тому, що вони не призначали пенальті для Бразилії, знаючи, як це впливає на наступну гру. Ну, ви ж знаєте, як це буває".

В матчі зі збірною Колумбії Уругвай програв з рахунком 0:1.