Копа Америка

Дискримінація на Копі?

Головний тренер збірної Канади Джессі Марш заявив, що залишився незадоволений ставленням до його команди на Кубку Америки-2024. Його слова наводить Reuters.

"Інцидент із футболістами Уругваю (після півфінального матчу Уругвай — Колумбія (0:1) сталася бійка між уругвайськими футболістами та колумбійськими вболівальниками — ред.)? Звичайно, ми б не хотіли, щоб сім'ї будь-якого з гравців наражалися на небезпеку. Але я знаю, що, якби наша команда відреагувала подібним чином, санкції були б серйознішими.

Наших гравців били по голові, їх ображали на расовому ґрунті в прямому ефірі та через соціальні мережі. З нами поводилися, як із громадянами другого сорту. Однак наші футболісти ніколи не ображали суддів, ніколи не каталися по землі, як діти, чекаючи жовтих карток від арбітрів", — сказав Марш.

Нагадаємо, збірна Канади на Кубку Америки-2024 гратиме в матчі за третє місце з Уругваєм. Цей двобій відбудеться 14-го липня, о 03:00 за київським часом.