Копа Америка

Зіграно другий півфінальний матч турніру.

Сьогодні вночі відбувся другий півфінальний матч Кубка Америки.

Гра відбувалась у Шарлотт, де на Банк оф Амеріка Стедіум Уругвай мінімально поступився Колумбії (0:1).

Героєм вечора для команди Нестора Лоренсо виявився Джефферсон Лерма, тоді як Даніель Муньйос ризикував стати антигероєм наприкінці першого тайму через вилучення, але команда змогла втримати мінімальну перевагу за шаленого тиску суперників.

Огляд матчу:

Уругвай — Колумбія 0:1

Гол: Лерма, 39

Уругвай: Рочет — Касерес, Хіменес, Олівера (де Арраскета, 46) — Вальверде, Угарте, Бентанкур (Варела, 34), де ла Крус (Каннобіо, 90) — Пельїстрі (Олівера, 46), Нуньєс, Араухо.

Колумбія: Варгас — Муньйос, Куеста, Санчес, Мохіка — Ріос (Урібе, 62), Лерма — Дж. Аріас (С. Аріас, 46), Хамес (Кастано, 62), Діас (Сіністерра, 86) — Кордоба (Міна, 75).

Попередження: де ла Крус, Варела, Хіменес — Муньйос, Хамес, Кастано, Куеста.

На 45+1 хвилині був вилучений Даніель Муньйос (Колумбія) (друге попередження).

У підсумку Аргентина гратиме в фіналі проти Колумбії, а Канада зустрінеться з Уругваєм у матчі за третє місце.