Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловив думку стосовно виступів Ліонеля Мессі. 

"99 відсотків, що він готовий грати. Зі мною ніколи не траплялося, щоб він не готовий був грати", — цитує тренера TyC Sports. 

"Кожного разу, коли він виходив на поле, він був готовий. І завтра він буде готовий зіграти, жодних сумнівів. 

Для мене це дуже легке рішення, тому що це дуже просте рішення. Якщо він готовий — він грає, якщо ні — він вийде на останні 30 хвилин. Ось так просто. 

Коли я бачу, що він готовий грати, навіть якщо він готовий не на всі 100% — він буде грати. Я беру на себе відповідальність за це, але я не маю жодних сумнівів. Я знаю, що він може дати нам, навіть якщо він не в найкращому стані. 

Я не зроблю великої помилки, якщо не випущу його на поле, знаючи, що він дає нам багато". 

В півфіналі турніру збірна Аргентини виграла у Канади з рахунком 2:0. 