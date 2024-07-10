Тренер висловив думку стосовно виступів форварда.
Ліонель Скалоні, Getty Images
10 липня 2024, 14:56
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловив думку стосовно виступів Ліонеля Мессі.
"99 відсотків, що він готовий грати. Зі мною ніколи не траплялося, щоб він не готовий був грати", — цитує тренера TyC Sports.
"Кожного разу, коли він виходив на поле, він був готовий. І завтра він буде готовий зіграти, жодних сумнівів.
Для мене це дуже легке рішення, тому що це дуже просте рішення. Якщо він готовий — він грає, якщо ні — він вийде на останні 30 хвилин. Ось так просто.
Коли я бачу, що він готовий грати, навіть якщо він готовий не на всі 100% — він буде грати. Я беру на себе відповідальність за це, але я не маю жодних сумнівів. Я знаю, що він може дати нам, навіть якщо він не в найкращому стані.
Я не зроблю великої помилки, якщо не випущу його на поле, знаючи, що він дає нам багато".
В півфіналі турніру збірна Аргентини виграла у Канади з рахунком 2:0.