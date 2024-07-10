Копа Америка

Тренер висловив думку стосовно виступів форварда.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловив думку стосовно виступів Ліонеля Мессі.

"99 відсотків, що він готовий грати. Зі мною ніколи не траплялося, щоб він не готовий був грати", — цитує тренера TyC Sports.

"Кожного разу, коли він виходив на поле, він був готовий. І завтра він буде готовий зіграти, жодних сумнівів.

Для мене це дуже легке рішення, тому що це дуже просте рішення. Якщо він готовий — він грає, якщо ні — він вийде на останні 30 хвилин. Ось так просто.

Коли я бачу, що він готовий грати, навіть якщо він готовий не на всі 100% — він буде грати. Я беру на себе відповідальність за це, але я не маю жодних сумнівів. Я знаю, що він може дати нам, навіть якщо він не в найкращому стані.

Я не зроблю великої помилки, якщо не випущу його на поле, знаючи, що він дає нам багато".

В півфіналі турніру збірна Аргентини виграла у Канади з рахунком 2:0.