Копа Америка

Перший комплект медалей на турнірі було розіграно.

Сьогодні вночі відбувся матч за третє місце на Кубку Америки-2024 поміж Канадою та Уругваєм.

Гра відбувалась у Шарлотт, де на Банк оф Амеріка Стедіум "селесте" здобули перемогу в серії пенальті.

Основний час зустрічі супроводжувався обміном голами в кожному з таймів, при чому Канада була дуже близькою до того, щоб здобути перемогу наприкінці зустрічі, але Луїс Суарес у компенсований час вирівняв рахунок.

Після цього розпочалась серія післяматчевих пенальті, у якій уругвайці не хибили взагалі, а у канадців не забили Ісмаель Коне та Альфонсо Девіс.

Огляд матчу:

Канада — Уругвай 2:2 (3:4 – пен.)

Гол: Коне, 22, Девід, 80 — Бентанкур, 8, Суарес, 90+2

Канада: Сент-Клер — Джонстон (Девіс, 62), Бомбіто, Де Фужероль (Корнеліус, 67), Лар’ї — Ахмед (Бейр, 76), Коне, Шуаньє, Шаффелберг — Осоріо (Міллар, 77), Олувасеї (Девід, 67).

Уругвай: Рочет — Нандес, Хіменес, Касерес, Вінья (Оласа, 66) — Бентанкур, Угарте (Де Арраскаета, 46) — Пельїстрі (Родрігес, 61), Нуньєс (Суарес, 46), Араухо (Олівера, 20).

Попередження: Де Фужероль, Олувасеї, Коне, Сент-Клер — Вінья, Бентанкур.