Копа Америка

Football.ua представляє прев'ю вирішального матчу Копа Америка-2024, який пройде 15 липня і розпочнеться о 03:00.

Копа Америка-2024, який приймала цього літа США в статусі країни-господарки, завершується фінальним протистояннями між національними збірними Аргентини та Колумбії, які і розіграють між собою престижний континентальний трофей на Hard Rock Stadium у Маямі-Гарденс.

[*] — місце збірної в рейтингу ФІФА

[1] АРГЕНТИНА — КОЛУМБІЯ [12]

ПОНЕДІЛОК, 15 ЛИПНЯ, 03:00. HARD ROCK STARIUM, МАЯМІ-ГАРДЕНС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РАФАЕЛЬ КЛАУС (БРАЗИЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Фінал Копа Америка-2024 стартує вже за кілька годин після фінального свистку вирішальної гри чемпіонату Європи-2024. Якщо організатори цих двох турнірів не орієнтувались один на одного під час складання розкладів своїх змагань, то ми дійсно не знаємо, яким чином виник такий збіг. При чому що в першому матчі емоцій буде багато, що в другому південноамериканська пристрасть має дати про себе знати.

Здається, усе має натякати нам на перемогу Аргентини. Ліонель Мессі, який грає останній розіграш цього турніру, солідні виступи Аргентини на турнірній дистанції, а також місце проведення фінальної зустрічі. Девід Бекхем та боси Інтера Маямі вже задоволені, а це сама гра ще не встигла розпочатись. Проте є важливий фактор — опозиція з боку Колумбії, і його не варто залишати поза увагою в жодному разі.

Колумбійці також проводять визначний для себе турнір та йдуть без жодної поразки. Бразилія в останньому матчі групи — єдиний суперник, який зумів хоч трохи зупинити колектив Нестора Лоренсо. До речі, аргентинський тренер гратиме проти рідної країни, а судитиме цю гру бразильський арбітр, який раніше дуже розлютив Ліонеля Мессі своєю роботою на одному з матчів. Вважайте, що ми таким чином докинули додаткової інтриги до цього протистояння.

І одразу ще один цікавий факт. У Європі не дуже-то й прийнято стежити за всілякими серіями команд на інших континентів, тож буде цікаво дізнатись, що Колумбія останній раз програвала… Аргентині. Але було це аж на початку лютого 2022 року в кваліфікації до чемпіонату світу в Катарі (0:1). Відтоді "трикольорових" просто не зупинити. Навіть самі аргентинці за цей час устигли програти хоча б Уругваю посеред листопада минулого року, хоча решту матчів від того самого фіаско проти Саудівської Аравії в Катарі (1:2) суто вигравали.

Отже, є всі підстави вважати, що прийдешній двобій буде дуже гарячим. А чий футбол переможе — то вже окреме питання. Є думка, що в Аргентини більш зірковий склад та банально більше досвіду саме великих досягнень. Але Колумбія на цьому турнірі переконала, що їй байдуже на всі ці регалії суперників — футболісти Лоренсо просто грають у яскравий футбол, хоч і де в чому він здається примітивним. А ще в них є Хамес. І це важить дуже багато на цьому турнірі. Та й результат уже вражає, а потенційна перемога в фіналі — то взагалі сенсація світового масштабу. Гріх не поборотись.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко — Ді Марія, Де Пауль, Фернандес, Мак Аллістер — Мессі, Альварес.

Колумбія: Варгас — С. Аріас, Санчес, Куеста, Мохіка — Ріос, Лерма — Х. Аріас, Родрігес, Діас — Кордоба.

Не зіграють: … — Муньйос, Лукумі.

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