Зіграно перший півфінальний матч турніру.
Аргентина — Канада, Getty Images
10 липня 2024, 11:55
Сьогодні вночі відбувся перший півфінальний матч Кубка Америки.
Гра відбувалась у Іст-Резерфорд, де на Мідоулендс Стедіум Аргентина вдруге за турнір не залишила шансів Канаді (5:0).
Цього разу героями вечора для команди Ліонеля Скалоні виявились Хуліан Альварес та Ліонель Мессі, які забивали голи в кожному з таймів відповідно.
Представники Північної Америки тим часом відзначались лише спробами чинити спротив.
Огляд матчу:
Аргентина — Канада 2:0
Голи: Альварес, 22, Мессі, 51
Аргентина: Е. Мартінес — Монтіель (Моліна, 71), Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко (Отаменді, 64) — Фернандес, Мак Аллістер (Паласіос, 78), Де Пауль — Мессі, Альварес (Лаут. Мартінес, 78), Ді Марія (Гонсалес, 78).
Канада: Крепо — Джонстон, Бомбіто, Корнеліус (Міллер, 46), Девіс (Осоріо, 71) — Лар’ї (Ахмед, 55), Коне, Еуштакіу (Шуаньє, 72), Шаффелберг (Міллар, 55) — Девід (Олувасеї, 64), Ларін.
Попередження: Моліна — Девід, Еуштакіу, Коне.
У підсумку Аргентина гратиме проти переможця пари Уругвай — Колумбія в фіналі, а Канада зустрінеться з невдахою цієї пари в матчі за третє місце.