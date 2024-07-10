Копа Америка

Зіграно перший півфінальний матч турніру.

Сьогодні вночі відбувся перший півфінальний матч Кубка Америки.

Гра відбувалась у Іст-Резерфорд, де на Мідоулендс Стедіум Аргентина вдруге за турнір не залишила шансів Канаді (5:0).

Цього разу героями вечора для команди Ліонеля Скалоні виявились Хуліан Альварес та Ліонель Мессі, які забивали голи в кожному з таймів відповідно.

Представники Північної Америки тим часом відзначались лише спробами чинити спротив.

Огляд матчу:

Аргентина — Канада 2:0

Голи: Альварес, 22, Мессі, 51

Аргентина: Е. Мартінес — Монтіель (Моліна, 71), Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко (Отаменді, 64) — Фернандес, Мак Аллістер (Паласіос, 78), Де Пауль — Мессі, Альварес (Лаут. Мартінес, 78), Ді Марія (Гонсалес, 78).

Канада: Крепо — Джонстон, Бомбіто, Корнеліус (Міллер, 46), Девіс (Осоріо, 71) — Лар’ї (Ахмед, 55), Коне, Еуштакіу (Шуаньє, 72), Шаффелберг (Міллар, 55) — Девід (Олувасеї, 64), Ларін.

Попередження: Моліна — Девід, Еуштакіу, Коне.

У підсумку Аргентина гратиме проти переможця пари Уругвай — Колумбія в фіналі, а Канада зустрінеться з невдахою цієї пари в матчі за третє місце.