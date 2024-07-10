Копа Америка

Захисник Бразилії прокоментував виліт із Копа Америка.

Збірна Бразилії завершила виступи на цьогорічній Копа Америка вже на стадії чвертьфіналів, поступившись у серії пенальті Уругваю.

Захисник "пентакампеонів" Едер Мілітао після завершення міжнародного циклу звернувся до вболівальників, зокрема через пенальті, який він не забив під час "футбольної лотереії".

"Ви всі знаєте, яким важким був для мене цей сезон, коли через серйозну травму я майже вісім місяців не міг займатись однією з найулюбленіших речей у житті — грати у футбол.

Відтоді, як мені дозволили повернутись на поле, я віддав футболу все, не шкодуючи зусиль, щоб відновити форму і вийти на свій найкращий рівень.

Окрім Реалу, із яким мені пощастило виграти чергову Лігу чемпіонів, за ці 232 дні лікування я ні на день не випускав з поля зору збірну Бразилії.

Перемога на Копа Америка була одержимістю не лише для мене, але й для нашого народу. У кожному матчі я намагався зробити все можливе, щоб зіграти й допомогти забезпечити спокій нашій обороні.

І тому виліт із турніру, тим паче — після серії пенальті, був дуже болючим.

Усе, чого я хотів більше всього на світі, — це забити цей пенальті в серії.

Тепер я збираюсь продовжувати працювати з усіх сил, щоб виправити ситуацію. Ви можете бути впевнені, що я зроблю все можливе, щоб захистити честь нашої країни.

Разом із бразильським народом ми досягнемо наших цілей", — заявив бразильський виконавець.

Збірна Бразилії наступний матч проведе проти Еквадору на початку вересня.