Захисник Барселони Рональд Араухо може отримати покарання від ФІФА після скандального інциденту на Кубку Америки. 

Араухо взяв участь у бійці між футболістами збірної Уругваю і вболівальниками збірної Колумбії. 

Як повідомляє портал Goal, посилаючись на видання AS, у Барселоні побоюються дискваліфікації Араухо. 
При цьому на Кубку Америки футболіст ще й отримав травму. Незабаром Рональд повернеться до Іспанії і пройде медичне обстеження. 

Нагадаємо, що збірна Уругваю посіла на Кубку Америки третє місце. У матчі за бронзу команда обіграла Канаду в серії післяматчевих пенальті