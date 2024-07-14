Копа Америка

Уругваєць може отримати дискваліфікацію.

Захисник Барселони Рональд Араухо може отримати покарання від ФІФА після скандального інциденту на Кубку Америки.

Араухо взяв участь у бійці між футболістами збірної Уругваю і вболівальниками збірної Колумбії.

Як повідомляє портал Goal, посилаючись на видання AS, у Барселоні побоюються дискваліфікації Араухо.

При цьому на Кубку Америки футболіст ще й отримав травму. Незабаром Рональд повернеться до Іспанії і пройде медичне обстеження.

Нагадаємо, що збірна Уругваю посіла на Кубку Америки третє місце. У матчі за бронзу команда обіграла Канаду в серії післяматчевих пенальті.