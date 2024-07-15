Копа Америка

Перервалася безпрограшна серія колумбійців.

Головний тренер збірної Колумбії Нестор Лоренсо прокоментував поразку в овертаймі у фіналі Кубка Америки від Аргентини (0:1). Цитує аргентинського фахівця Infobae.

"Один із двох фіналістів закінчує еру і до цього програв два фінали Кубка Америки та фінал чемпіонату світу. Скалоні працює зі своєю збірною вже сім років, я вітаю його.

Фінал був нелегким для всіх. На гравцях позначився напружений графік змагань — шість матчів за 21 день. Всі були втомленими та просили заміну.

Думаю, у подібних матчах перемагає той, хто забиває першим. У середині другого тайму я сказав, що ми виграємо, якщо заб'ємо, тому що обидві команди були виснажені. У того, хто забив перший гол, були найкращі шанси — цього разу це виявилася Аргентина.

Це був чудовий виступ. Я дякую гравцям, тренерському штабу, помічникам, персоналу. Ми провели разом 50 днів, і я вдячний всім, тому що в нас не виникало жодних проблем всередині колективу. Ми весь час посміхалися і мріяли про перемогу до останнього дня. Це дуже важливо. Те, що зробила команда, зворушило вболівальників, і ми вдячні за це", — сказав Лоренсо.

Збірна Колумбії програвши у фіналі Кубка Америки перервала свою 28-матчеву безпрограшну серію.