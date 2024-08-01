Куди ж без Мессі.
Мессі, getty images
01 серпня 2024, 13:25
КОНМЕБОЛ представила символічну збірну з найкращих футболістів минулого Кубка Америки-2024. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Збірна Копи-2024 виглядає наступним чином:
Воротар: Еміліано Мартінес (Аргентина);
Захисники: Алістер Джонстон (Канада), Крістіан Ромеро (Аргентина), Давінсон Санчес (Колумбія), П'єро Інкап'є (Еквадор);
Півзахисники: Родріго Де Пауль (Аргентина), Мануель Угарте (Уругвай), Хамес Родрігес (Колумбія);
Нападники: Ліонель Мессі, Лаутаро Мартінес (обидва — Аргентина), Рафінья (Бразилія).
Нагадаємо, переможцем Кубка Америки-2024 стала збірна Аргентини, здолавши у фінальному матчі національну команду Колумбії (1:0).