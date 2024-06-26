Копа Америка

Перша група відкрила другий тур турніру.

Сьогодні вночі відбулись матчі другого туру групового етапу Кубка Америки в рамках групи A, у якій виступають Аргентина, Канада, Чилі та Перу.

Першою була гра в Канзас-Сіті, де на Чілдрен-Мерсі-Парку Канада мінімально обіграла Перу (1:0).

При цьому номінальні господарі грали в меншості заключну половину другого тайму після вилучення Мігеля Араухо.

Цікаво, що перший тайм збірна Перу провела значно краще в плані атаки за суперників, тоді як після перерви з очевидних причин утримати цю перевагу не вдалось.

У підсумку "клинові листки" забили пізній гол зусиллями Девіда й забрали три очки.

Огляд матчу:

Перу — Канада 0:1

Гол: Девід, 74

Перу: Гальєсе — Араухо, Самбрано (Куева, 78), Кальєнс (Абрам, 84) — Поло (Сонне, 84), Пенья (Каррільйо, 79), Картахена, Кіспе (Рейна, 62), Лопес — Лападула (Герреро, 70), Флорес (Сантамарія, 62).

Канада: Крепо — Джонстон, Бомбіто, Корнеліус (Міллер, 46) — Девіс, Лар’ї (Б’юкенен, 66), Еуштакіу, Коне (Осоріо, 46), Міллар (Шаффелберг, 46) — Девід, Ларін (Олувасеї, 82).

Попередження: Лар’ї.

На 59 хвилині був вилучений Мігель Араухо (Перу) (грубий фол).

Другим матчем була гра в Іст-Резерфорді, де на Мідоулендс Стедіум Аргентина так само з мінімальним рахунком ледь подужала Чилі (1:0).

У цій дуелі боротьби як такої не було — повна перевага команди Ліонеля Скалоні, проте долю поєдинку на її користь вирішив лише пізній м’яч Лаутаро Мартінеса.

Огляд матчу:

Чилі — Аргентина 0:1

Голи: Лаут. Мартінес, 88

Чилі: Браво — Ісла (Фернандес, 87), Ліхновські, Діас, Суасо — Ечеверрія, Пульгар (Нуньєс, 76), Осоріо — Варгас (Бреретон, 87), Санчес, Давіла.

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Акунья, 83), Ромеро, Ліс. Мартінес, Тальяфіко (Монтіель, 83) — Де Пауль, Мак Аллістер, Фернандес (Ло Чельсо, 64), Гонсалес (Ді Марія, 73) — Альварес (Лаут. Мартінес, 73), Мессі.

Попередження: Суасо, Ісла.

У підсумку Аргентина набрала шість очок та очолює групу A й уже в плей-оф, Канада йде другою з трьома балами, а Чилі та Перу мають по одному пункту.

У третьому турі Аргентина зіграє проти Перу, а Канада протистоятиме Чилі. Матчі відбудуться 30 червня.