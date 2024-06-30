Копа Америка

Тренер прокоментував досягнення збірної Канади на Копа Америка.

Головний тренер збірної Канади Джессі Марш висловив думку стосовно виходу до плей-оф Копа Америка.

"Ми не задоволені лише виходом з групи. Колектив незадоволений", — цитує тренера ресурс ESPN.

"Вони хочуть продовжувати.

Вони знають, ким би не був наш наступний суперник, це буде важкий матч. Але вони вірять у себе. Ми раді цьому наступному виклику.

Я закликаю їх рости і ставати кращими, бути більш кмітливими професіоналами, більш зрілими гравцями. Я був неймовірно вражений ними з першого тренування. Мені подобається бути їхнім тренером. Я пишаюся цим досягненням. Але знову ж таки, ми не задоволені.

Нам довелося подорослішати і зрозуміти, що таке південноамериканська перевага, сила і змагальна воля... Ми виросли. Не лише з точки зору футболу, але й з точки зору зрілості".

Було багато розмов про недоліки в обороні, і ніхто не був упевнений, як команда зможе захищатися. Але вся команда була тактично дуже організованою, дисциплінованою. Ми виглядали атлетично і сильно в кожному матчі".

Завдяки нульовій нічиїй зі збірною Чилі Канада вийшла у плей-оф турніру.