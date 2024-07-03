Копа Америка

Турнірна сітка плей-оф буде дуже напруженою.

Трохи раніше вночі за європейським часом завершився останній тур групового етапу Копа Америка-2024, після чого стали відомі остаточні місця команд у кожному з квартетів.

Так групу A виграла Аргентина без пропущених м’ячів (5:0) та втрачених очок (9 балів), слідом за якою розташувалась Канада — 4 очки. Чилі та Перу залишили турнір.

У групі B першою виявилась Венесуела так само з максимальним результатом — 9 очок, 6:1 — різниця голів. Еквадор розташувався позаду неї з 4 балами, і стільки ж має Мексика, але за додатковими показниками (різниця голів +1) в плей-оф вийшли саме представники Південної Америки. Ямайка замкнула квартет із нулем балів.

У групі C Уругвай теж набрав максимально можливу кількість балів, але забив наразі більше за всіх на турнірі — 9:1. Позаду нього несподівано опинилась Панама — 6 очок, тоді як господарі турніру, американці, вилетіли з трьома пунктами. Болівія не набрала жодного балу.

У групі D Колумбія так і не програла жодної гри, але набрала сім очок на відміну від попередників. Позаду неї з п’ятьма балами фінішувала Бразилія, а Коста-Рика з чотирма пунктами завершила груповий етап третьою. Парагвай із "нулем" виявився головним аутсайдером.

У підсумку, було сформовано наступні пари чвертьфінального раунду:

5 липня, 04:00 Аргентина — Еквадор

6 липня, 04:00 Венесуела — Канада

7 липня, 01:00 Уругвай — Бразилія

8 липня, 04:00 Колумбія — Панама

Переможці кожної сусідньої пари зіграють поміж собою в наступному раунді.