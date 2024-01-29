Уругвайський нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс демонструє результативність, яку він нього очікували.
НУНЬЄС, GETTY IMAGES
29 січня 2024, 11:59
В рамках 1/16 фіналу Кубка Англії мерсисайдці не залишили шансів Норвічу (5:2). Нападник "червоних" Дарвін Нуньєс вийшов на поле у стартовому складі та відзначився голом на 28-й хвилині.
Таким чином він став першим гравцем у топ-5 лігах Європи, хто оформив 10 голів та віддав 10 гольових передач цього сезону без пробивання пенальті.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Норвіч Сіті в 1/16 фіналу Кубка Англії.