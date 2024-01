В рамках 1/16 фіналу Кубка Англії мерсисайдці не залишили шансів Норвічу (5:2). Нападник "червоних" Дарвін Нуньєс вийшов на поле у стартовому складі та відзначився голом на 28-й хвилині.

Таким чином він став першим гравцем у топ-5 лігах Європи, хто оформив 10 голів та віддав 10 гольових передач цього сезону без пробивання пенальті.

10 — Among players in Europe's big five leagues, Darwin Núñez is the first to hit double figures for non-penalty goals (10) and assists (10) across all competitions this season. Catalyst. pic.twitter.com/uKONnVVjrY