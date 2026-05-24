Англія

"Лісники" продовжили контракт із гравцем, яким цікавилися Ліверпуль та Челсі.

Ноттінгем Форест на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Мурільйо.

Нова угода з 23-річним бразильцем розрахована до літа 2030 року.

"Це вже друге продовження мого контракту з клубом — я дуже щасливий. Це мрія, дійсно важливо для мене, моєї родини та моєї кар'єри. Це показує, наскільки я важливий для команди, що мені довіряють. Також хочу подякувати вболівальникам, тому що вони справді важливі не лише для мене, а й для команди, дуже пишаюся ними", — сказав Мурільйо.

У нинішньому сезоні Мурільйо, яким цікавилися Ліверпуль та Челсі, провів 39 матчів, у яких забив два м'ячі.

Перед фінальним туром Ноттінгем Форест набрав 43 очки та посідає 16 місце в АПЛ. В останньому матчі "лісники" зіграють проти Борнмута – гра відбудеться сьогодні, 24 травня, о 18:00.