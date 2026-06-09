Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

Продовжуємо цикл матеріалів, присвячених учасникам майбутнього мундіалю у Північній Америці. На черзі — дворазові чемпіони світу, які пережили грандіозну тактичну революцію і готові знову наводити жах на найкращі збірні планети.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ H

УРУГВАЙ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Відбіркова кампанія у зоні КОНМЕБОЛ стала для Ла Селесте справжнім відродженням. Уругвай не просто впевнено кваліфікувався на Мундіаль, а й продемонстрував футбол найвищого ґатунку.

Ключовим моментом відбору стали історичні перемоги над двома головними гегемонами континенту: восени 2023 року уругвайці послідовно розібралися зі збірною Бразилії (2:0) та завдали поразки чинним чемпіонам світу аргентинцям (2:0) просто у Буенос-Айресі.

Команда кваліфікувалася на турнір без нервів, заздалегідь забезпечивши собі місце у верхній частині таблиці. У підсумку Уругвай посів 4 місце, маючи у своєму активі 28 пунктів

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Уругвай — унікальний феномен світового футболу. Країна з населенням менш як 4 мільйони людей має у своєму активі два Кубки світу (1930, 1950).

Саме Уругваю ФІФА довірила провести перший в історії Чемпіонат світу у 1930 році. Цей вибір був не випадковим: на той момент Чарруа вважалися найсильнішою командою планети, вигравши два поспіль футбольні турніри на Олімпійських іграх (у 1924 та 1928 роках), а сама країна готувалася святкувати сторіччя ухвалення своєї першої конституції. Спеціально до турніру в столиці, Монтевідео, звели велетенський стадіон Сентенаріо.

У турнірі взяли участь лише 13 збірних, а у фіналі зійшлися непримиренні сусіди — Уругвай та Аргентина. Драматичний поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 4:2 (попри те, що після першого тайму уругвайці програвали 1:2). Цей тріумф назавжди вписав збірну Уругваю в історію як першого володаря Кубка світу (тоді — Кубка Жуля Ріме).

Свій другий титул Уругвай здобув на Чемпіонаті світу 1950 року, який приймала Бразилія. Це був перший Мундіаль після завершення Другої світової війни, і він мав унікальний формат: переможець визначався не в класичному фіналі, а у фінальній групі з чотирьох команд. Доля золотих медалей вирішувалася в останньому матчі турніру між господарями, збірною Бразилії, та Уругваєм. Бразильцям, які змітали всіх на своєму шляху, для чемпіонства вистачало навіть нічиєї.

Вирішальна гра відбулася на новозбудованій арені Маракана у Ріо-де-Жанейро в присутності майже 200 тисяч глядачів (абсолютний, неперевершений досі рекорд в історії футболу). Уся Бразилія вже святкувала перемогу, місцеві газети заздалегідь вийшли із заголовками про чемпіонство, а золоті медалі були викарбувані з іменами бразильців. Коли на початку другого тайму господарі відкрили рахунок, здавалося, що дива не станеться.

Проте Уругвай продемонстрував свій знаменитий незламний характер — гарру. Спочатку Хуан Альберто Скьяффіно зрівняв рахунок, а за 11 хвилин до кінця матчу Альсідес Гіджа забив переможний м'яч. Уругвай переміг 2:1. Тиша, яка запала на переповненій Маракані після фінального свистка, увійшла в історію. Цей шокуючий тріумф уругвайців та національна трагедія бразильців назавжди отримали назву Мараканасо (Трагедія на Маракані), закріпивши за Уругваєм статус команди, яка здатна перевернути світ догори дриґом.

У новітній історії найяскравішим спогадом залишається ЧС-2010 у ПАР, де завдяки магії Дієго Форлана та руці Луїса Суареса команда дісталася півфіналу. Проте минулий турнір у Катарі (2022) обернувся гучним провалом: команда грала у прагматичний, застарілий футбол і не змогла навіть вийти з групи, пропустивши вперед Португалію та Південну Корею. Цей удар став каталізатором масштабних змін.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: МАРСЕЛО Б'ЄЛСА

Головним творцем нового Уругваю є видатний 68-річний аргентинський фахівець Марсело Б'єлса, відомий на прізвисько Ель Локо (Божевільний).

Він очолив команду у травні 2023 року і миттєво змінив її ідентичність. Б'єлса прищепив Чарруа свій фірмовий стиль: тотальний вертикальний футбол, агресивний персональний пресинг по всьому полю та шалену інтенсивність.

Уругвай перестав бути командою, яка лише терпить в обороні та сподівається на контратаки. Тепер це хижак, який сам диктує умови гри. Аргентинець зумів ідеально поєднати традиційну уругвайську жорсткість (гарру) із сучасними тактичними трендами.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УРУГВАЮ НА ЧС-2026

Воротарі: Фернандо Муслера (Естудіантес), Серхіо Рочет (Інтернасьйонал), Сантьяго Меле (Монтеррей)



Захисники: Хосе Марія Хіменес (Атлетіко Мадрид) (капітан), Матіас Вінья (Рівер Плейт), Матіас Олівера (Наполі), Гільєрмо Варела (Фламенго), Рональд Араухо (Барселона), Себастьян Касерес (Америка), Хоакін Пікерес (Палмейрас), Сантьяго Буено (Вулвергемптон)



Півзахисники: Родріго Бентанкур (Тоттенгем Готспур), Федеріко Вальверде (Реал Мадрид), Джорджіан де Арраскаета (Фламенго) ,Факундо Пельїстрі (Панатінаїкос), Мануель Угарте (Манчестер Юнайтед), Ніколас де ла Крус (Фламенго), Браян Родрігес (Америка), Максиміліано Араухо (Спортінг), Агустін Каноббіо (Флуміненсе), Еміліано Мартінес (Палмейрас), Родріго Саласар (Брага), Хуан Мануель Санабрія (Реал Солт-Лейк).



Нападники: Дарвін Нуньєс (Аль-Хіляль), Федеріко Віньяс (Ов'єдо), Родріго Агірре (УАНЛ Тігрес).

ЯК ГРАЄ УРУГВАЙ?

Номінально Уругвай шикується за схемою 4-2-3-1 або 4-3-3. Однак у системі Б'єлси цифри на папері мають другорядне значення, адже формація постійно трансформується залежно від фази гри:

В атаці: Схема часто перетворюється на авантюрні 3-3-1-3 або навіть 2-3-5. Крайні захисники піднімаються максимально високо, створюючи ширину, тоді як вінгери зміщуються ближче до центру, утворюючи чисельну більшість у зоні завершення.

У захисті: Команда переходить на персональну опіку. Кожен гравець Уругваю має свого суперника , якого він повинен переслідувати по всьому полю.

Уругвай майже не використовує передачі заради передач. Отримавши м'яч, команда намагається зробити вертикальний пас вперед — у вільну зону або на хід нападникам. Використовуються швидкі забігання вінгерів (наприклад, Факундо Пельїстрі чи Максі Араухо) та постійні відкривання Дарвіна Нуньєса за спини захисникам.

Щоб підтримувати компактність під час пресингу, лінія оборони Уругваю піднімається дуже високо, іноді майже до центрального кола. Центральні захисники (Рональд Араухо, Хосе Марія Хіменес) мають бути не лише міцними фізично, але й швидкими, щоб встигати повертатися назад або діяти на випередження.

Попри всю свою ефективність та видовищність, стиль гри Уругваю має кілька очевидних вразливостей, якими можуть скористатися розумні суперники:

1 Фізичне виснаження: Футбол Б'єлси вимагає ідеальної фізичної форми. Якщо гравці втомлюються (що часто трапляється на коротких турнірах на кшталт Чемпіонату світу), інтенсивність пресингу падає, і між лініями з'являються величезні діри.

2 Ризик персональної опіки: Оскільки гравці грають один в один, розумний суперник може руйнувати структуру Уругваю через постійні зміни позицій та перевантаження певних зон.

3 Вразливість до закидань за спину: Висока лінія оборони — це завжди ризик отримати швидку контратаку після точного довгого пасу за спини центральним захисникам.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ФЕДЕРІКО ВАЛЬВЕРДЕ

Коли ми говоримо про сучасну збірну Уругваю, перше ім'я, яке спадає на думку — це Федеріко Вальверде. Епоха Дієго Форлана, Луїса Суареса та Едінсона Кавані залишилася в славетному минулому. Тепер обличчям, серцем та головним рушієм Небесно-блакитних є 27-річний півзахисник, який пройшов дивовижну еволюцію як гравець і як особистість.

На початку кар'єри, коли юний Федеріко лише дебютував за рідний «Пеньяроль», вболівальники прозвали його El Pajarito (Пташеня). Він був худорлявим, довготелесим юнаком, який легко і невагомо пурхав футбольним полем.

Проте з переїздом до мадридського Реала та роками виснажливих тренувань Вальверде обріс м'язами, додав у спортивній агресії та перетворився на справжню атлетичну машину. Змінився і його статус — сьогодні і в Мадриді, і в Монтевідео його шанобливо називають El Halcón (Сокіл). Це прізвисько ідеально описує його нинішній стиль: він стрімкий, потужний, діє з хижою впевненістю і завжди готовий завдати вирішального удару.

Призначення Марсело Б'єлси на посаду головного тренера збірної стало для Вальверде справжнім подарунком долі. Аргентинський фахівець будує гру на шаленій інтенсивності, постійному русі та миттєвому пресингу. Для такого стилю потрібні гравці з кількома легенями, і Федеріко — ідеальне втілення цих вимог.

Він є ключовим елементом у системі Уругваю, зв'язуючи захист та атаку. Б'єлса надав йому максимальну свободу дій у центрі поля, зробивши його не просто виконавцем, а справжнім диригентом пресингу. Федеріко — один із найяскравіших представників сучасного покоління півзахисників формату бокс-ту-бокс (від штрафного до штрафного).

Феноменальна витривалість: Вальверде здатен підтримувати максимальний темп протягом усіх 90 хвилин. Він може зробити ривок на 50 метрів, щоб перервати контратаку суперника, а вже за мить опинитися на вістрі власної атаки.

Тактична універсальність: Хоча його рідна позиція — центральний півзахисник, за потреби він може зіграти на правому фланзі атаки (як він часто робив у Реалі), опорного півзахисника або навіть правого захисника. Ця гнучкість дозволяє тренеру змінювати схему гри просто під час матчу.

Гарматний удар: Окремої уваги заслуговує його права нога. Вальверде володіє одним із найсильніших та найточніших дальніх ударів у сучасному футболі. Його здатність забивати з-за меж штрафного майданчика робить його смертельною загрозою для команд, які паркують автобус біля своїх воріт.

Прогресивне ведення м'яча: Замість того, щоб шукати складні розрізні передачі, Вальверде часто використовує свій фірмовий прийом — підхоплює м'яч у глибині та на величезній швидкості тягне його крізь лінії суперника, руйнуючи їхній захисний стрій.

Відхід легендарного Дієго Годіна залишив вакантним місце лідера роздягальні. Федеріко Вальверде прийняв цей виклик абсолютно природно. Він не завжди є найгучнішим гравцем на полі, але його лідерство проявляється через власний приклад — він працює більше за всіх, ніколи не прибирає ноги у стиках і бере гру на себе у критичні моменти.

ЗМІНА ПОКОЛІНЬ ТА ЕФЕКТ Б'ЄЛСИ

Головним викликом для Уругваю перед цим циклом була необхідність безболісно пережити зміну епох. Золоте покоління Луїса Суареса, Едінсона Кавані та Дієго Годіна зійшло зі сцени. Існував величезний ризик провалу, адже ці гравці були синонімом збірної останні 15 років.

Проте призначення Б'єлси стало геніальним кроком. Він без жалю відрізав ветеранів, які не підходили під його енерговитратний футбол, і зробив ставку на молодь, спраглу до перемог. Уругвайський футбол зараз переживає приплив талантів (чого варта лише перемога збірної U-20 на молодіжному Чемпіонаті світу 2023 року), і Ель Локо майстерно інтегрував цю свіжу кров у головну команду.

ГРУПА H

Розпочне Мундіаль Уругвай против Саудівської Аравії. Для Чарруа цей поєдинок розглядається як ідеальна можливість увійти в ритм турніру. Уругвайці чудово розуміють свою перевагу в класі, фізичній міці та тактичній виучці.

Команда має бути обережною із закиданнями за спину високій лінії захисту. Аравійці мають швидких гравців на флангах (як-от Сауд Абдулхамід), тому захисникам на кшталт Рональда Араухо доведеться пильнувати швидкі контрвипади суперника. Перемога з комфортним рахунком для здобуття впевненості. Втрата очок тут стане справжньою катастрофою.

У другому поєдинку Уругвай зустрінеться против дебютанта турніру Кабо-Верде. Африканська збірна — це темна конячка турніру, яка вирізняється феноменальним атлетизмом. Для Уругваю цей матч стане тестом на здатність зламувати насичену та фізично міцну оборону.

Стандартні положення та боротьба на другому поверсі. Уругваю знадобиться максимальна концентрація у власному штрафному майданчику. Взяти три очки, бажано зберігши сили перед вирішальним третім туром. Якщо оборона Кабо-Верде виявиться надто щільною, доля матчу може вирішитися дальніми ударами.

У заключному турі підопічні Бʼєлси зустрінуться з фаворитом групи — Іспанією. Це головна страва Групи H і один із найочікуваніших матчів усього групового етапу Чемпіонату світу. З погляду Уругваю, це не просто гра за перше місце, а битва двох абсолютно різних футбольних філософій.

Іспанія гратиме у свій фірмовий контроль м'яча. Для Б'єлси це ідеальний сценарій. Уругвай не буде паркувати автобус — він влаштує європейцям справжнє пекло, застосовуючи персональний пресинг по всьому полю.

Завдання Ель Локо — зруйнувати іспанську геометрію пасів, змусити їх помилятися під тиском і карати миттєвими вертикальними атаками через Дарвіна Нуньєса. Іспанія володіє фантастичною технікою. Якщо пресинг Уругваю десь дасть збій, іспанці кількома передачами відріжуть пів команди і вийдуть на відкритий простір.

Це матч, де найменша втрата концентрації або тактичної дисципліни буде покарана. Головне завдання — Не програти. Нічия або перемога дозволить Небесно-блакитним розраховувати на першу сходинку (за умови кращої різниці м'ячів у перших двох турах).

РОЗКЛАД МАТЧІВ УРУГВАЮ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП УРУГВАЮ

Уругвай зараз — це машина для пресингу, яка не боїться жодного авторитету. Вони без проблем здолають Саудівську Аравію та Кабо-Верде, а в матчі з Іспанією влаштують справжнє тактичне шоу. Небесно-блакитні мають усі ресурси, щоб стати однією з головних сенсацій турніру.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA: Вихід з групи з 1-го або 2-го місця. Команда Марсело Б'єлси дійде щонайменше до чвертьфіналу, а за вдалого жеребу здатна замахнутися і на півфінал.