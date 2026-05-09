Сума трансферу може становити близько 61 млн фунтів стерлінгів.

Захисник Ноттінгем Форест Мурільйо може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного бразильця зацікавлений Ліверпуль, який уважно стежить за прогресом футболіста.

Також зазначається, що "червоні" продовжують оцінювати варіанти для посилення оборони на наступний сезон, проте угода з "лісниками" може коштувати приблизно 61 млн фунтів стерлінгів.

Цього сезону Мурільйо провів 39 матчів, у яких забив два м'ячі.

Після 35 турів Ліверпуль посідає четверте місце в АПЛ, а Ноттінґем Форест йде на 16 позиції.

