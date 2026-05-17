Англія

Бруну Фернандеш віддав 20-й асист та увійшов в історію Прем'єр-ліги.

У неділю, 17 травня, відбувся матч 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Юнайтед на стадіоні “Олд Траффорд” переграв Ноттінгем Форест з рахунком 3:2.

Господарі поля вирвали перемогу у результативному поєдинку, а головним героєм зустрічі став капітан “червоних дияволів” Бруну Фернандеш. Португальський хавбек віддав результативну передачу у моменті з переможним голом та оформив свій 20-й асист у нинішньому сезоні Англійської Прем'єр-ліги.

Завдяки цьому Фернандеш повторив історичний рекорд турніру за кількістю гольових передач за один сезон. Раніше позначки у 20 асистів досягали лише легендарний Тьєррі Анрі та півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне.

Манчестер Юнайтед - Ноттінгем Форест 3:2

Голи: Шоу, 5, Кунья, 56, Мбемо, 76 - Морато, 54, Гіббс-Вайт, 78

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Дало, Магвайр, Мартінес, Шоу — Каземіро (Маунт, 81), Мейну — Діалло, Фернандеш, Кунья (Доргу, 80) — Мбемо (Зіркзе, 80)

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Морато, Нетц (Кунья, 84) — Гатчінсон (Баква, 70), Андерсон, Гіббс-Вайт, Домінгес (Сангаре, 70) — Жезус (Макаті, 84), Вуд (Авонії, 70)

Попередження: Каземіро, Шоу — Андерсон