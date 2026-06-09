Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

Продовжуємо цикл матеріалів, присвячених учасникам майбутнього мундіалю. На черзі — збірна Саудівської Аравії, яка пережила шокову зміну головного тренера перед самим турніром і спробує здивувати світ у непростій компанії.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ H

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Для збірної Саудівської Аравії майбутній турнір у Північній Америці стане вже сьомим в історії (раніше команда грала на Мундіалях у 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 та 2022 роках). Свій найкращий результат Зелені соколи показали ще під час свого дебюту на ЧС-1994 у США, коли зуміли вийти з групи та дістатися стадії 1/8 фіналу.

Проте найяскравіший момент в їхній новітній історії стався на минулому турнірі у Катарі (2022). Саме тоді саудівці створили одну з найбільших сенсацій в історії турнірів під егідою ФІФА, обігравши в першому турі майбутніх чемпіонів світу — збірну Аргентини з рахунком 2:1. Хоча вийти з групи тоді так і не вдалося, та перемога назавжди увійшла до золотого фонду азійського футболу.

САУДІВСЬКА АРАВІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Саудівська Аравія доволі впевнено подолала кваліфікаційні етапи в азійській зоні відбору. Розпочавши свій шлях з третього кваліфікаційного раунду арабські соколи посіли третє місце у групі С, маючи у своєму активі 13 очок. Пропустивши Японію та Австралію які зайняли перше та друге місця відповідно, одразу на Мундіаль. У Четвертому етапі зайняли перше у місце у групі B та кваліфікувались на черговий Чемпіонат світу.

Однак результати команди безпосередньо у 2026 році викликали серйозне занепокоєння у місцевої федерації футболу. Під час березневої міжнародної паузи збірна виглядала відверто слабо: розгромно поступилася Єгипту (0:4) та програла Сербії (1:2). Ці невдачі, у поєднанні з втратою ігрового малюнка, стали каталізатором радикальних кадрових рішень.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ЙОРГОС ДОНІС

Справжній землетрус у таборі збірної стався наприкінці квітня 2026 року — менш ніж за два місяці до старту турніру. Федерація несподівано звільнила француза Ерве Ренара — творця тієї самої «катарської казки.

Новим керманичем Зелених соколів 23 квітня було призначено 56-річного грецького фахівця Йоргоса Доніса. Вибір зовсім не випадковий: Доніс прекрасно обізнаний із місцевими реаліями. За останнє десятиліття він встиг потренувати цілу низку саудівських клубів, серед яких Аль-Хіляль, Аль-Фатех, Аль-Вахда та Аль-Халідж.

Грек має ідеальне розуміння менталітету гравців та кадрового потенціалу Саудівської Про-ліги, звідки традиційно формується абсолютна більшість заявки.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ CАУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ НА ЧС-2026

Воротарі: Мохаммед Аль-Овайс (Аль-Ула), Наваф Аль-Акіді (Ан-Наср), Ахмед Аль-Кассар (Аль-Кадісія).



Захисники: Сауд Абдулхамід (Ланс), Хассан Аль-Тамбакті (Аль-Хіляль), Абдулела Аль-Амрі (Ан-Наср), Наваф Бушаль (Ан-Наср), Алі Ладжамі (Аль-Хіляль), Алі Маджраші (Аль-Ахлі), Хассан Кадеш (Аль-Іттіхад), Мотеб Аль-Харбі (Аль-Хіляль), Джехад Такрі (Аль-Кадісія), Мохаммед Абу Аль-Шамат (Аль-Кадісія).



Півзахисники: Салем Аль-Даусарі (Аль-Хіляль), Мохамед Канно (Аль-Хіляль), Нассер Аль-Даусарі (Аль-Хіляль), Абдулла Аль-Хайбарі (Ан-Наср), Мусаб Аль-Джувайр (Аль-Кадісія), Айман Ях'я (Ан-Наср), Зіяд Аль-Джохані (Аль-Ахлі), Султан Мандаш (Аль-Хіляль), Алаа Аль-Хеджі (Неом).



Нападники: Фірас Аль-Бурайкан (Аль-Ахлі), Салех Аль-Шехрі (Аль-Іттіхад), Абдулла Аль-Хамдан (Аль-Наср), Халід Аль-Ганнам (Аль-Іттіфак).

ЯК ГРАЄ САУДІВСЬКА АРАВІЯ?

Після раптової зміни тренера напередодні Мундіалю стиль гри Соколів залишається певною загадкою для суперників, але аналіз попередньої роботи Доніса дає чіткі підказки.

При Ерве Ренарі Саудівська Аравія грала дуже сміливо: агресивний персональний пресинг, екстремально висока лінія оборони і спроби ловити суперників у штучні офсайди. Ця тактика шокувала Аргентину, але в останніх товариських матчах 2026 року вона дала збій — єгиптяни та серби легко розбивали цей пресинг і карали за вільні зони позаду.

У своїх попередніх клубах (як у Греції з Панатінаїкосом та АЕКом, так і в Саудівській Аравії) Георгіос Доніс зарекомендував себе як гнучкий тактик-прагматик. Доніс віддає перевагу компактній грі в середньому та низькому блоках. Його команди вміють терпіти без м'яча. Очікується, що проти топових суперників по групі (Іспанії та Уругваю) саудівці гратимуть максимально закрито.

На клубному рівні Доніс найчастіше використовував класичні 4-2-3-1, але в матчах проти сильніших опонентів ніколи не соромився переходити на гру в три центральні захисники (5-4-1 або 3-4-2-1). Швидше за все, ми побачимо дуже насичений центр поля з руйнівниками, мета яких — в'язати гру. На відміну від позиційного футболу, Доніс ставить на контратаки. Відібравши м'яч, його гравці мають двома-трьома вертикальними передачами знаходити швидких вінгерів та форварда.

ГОЛОВНА ЗІРКА: САУД АБДУЛХАМІД

Сауд Абдулхамід — унікальне явище для сучасного саудівського футболу. У той час як місцевий чемпіонат витрачає мільярди на залучення європейських зірок, Сауд обрав зворотний шлях і став першим саудитом в історії, який зумів закріпитися в одному з топ-5 чемпіонатів Європи.

Сауд народився у 1999 році в Джидді та є вихованцем місцевого клубу Аль-Іттіхад. Свій шлях у великому футболі він розпочав у 2018 році, швидко привернувши до себе увагу завдяки неймовірній швидкості та непоступливості в єдиноборствах. У січні 2022 року Абдулхамід здійснив резонансний перехід до складу головного гранда країни — столичного Аль-Хіляля.

Саме там він остаточно сформувався як гравець елітного рівня: Виграв усі можливі внутрішні трофеї (чемпіонство, Кубок короля). Дійшов до фіналу Клубного чемпіонату світу, де його команда грала проти мадридського Реала. Став беззаперечним лідером роздягальні, попри молодий вік.

Справжнє світове визнання прийшло до правого захисника під час Мундіалю в Катарі. У знаменитому матчі проти збірної Аргентини (2:1) Абдулхамід з'їв своїх опонентів на фланзі. Його фізична витривалість, вміння високо пресингувати та діяти без страху перед зірковими іменами змусили європейських скаутів занести його ім'я до своїх блокнотів.

У серпні 2024 року сталася історична для азійського футболу подія — Сауд Абдулхамід підписав контракт із римською Ромою, ставши першим футболістом із Саудівської Аравії в історії італійської Серії А. Цей трансфер зламав стереотипи. Зазвичай аравійські гравці не залишають місцеву лігу через надзвичайно високі зарплати на батьківщині та небажання виходити із зони комфорту. Абдулхамід пішов на фінансові поступки заради мрії грати в Європі.

За сезон в Італії він значно додав у тактичній виучці. Італійська школа захисту навчила його краще обирати позицію, холоднокровніше діяти під пресингом та ефективніше підключатися до атак не лише за рахунок швидкості, а й завдяки своєчасним забіганням (так званим андерлапам).

Нинішній сезон Сауд провів в оренді у команді-зірки цієї кампанії Ланс. Черво-золоті до останнього боролися за чемпіонство, але в очній зустрічі віддали золото ПСЖ. Абдулхамід був одним з ключових гравців команди. Правий захисник 25 разів вийшов Наполі у Лізі 1 забив 2 мʼячі та віддав 4 результативні передачі.

ВЕЛИКІ ГРОШІ ТА ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ

Коли ми говоримо про сучасну збірну Саудівської Аравії, неможливо оминати фінансовий фактор. Справжня революція тут розпочалася наприкінці 2022 року, коли до Ан-Насра перейшов Кріштіану Роналду. Цей трансфер став тригером для колосальних державних інвестицій: у місцеву Про-лігу за останні роки влили мільярди доларів, запросивши десятки світових зірок першої величини та створивши суперклуби на кшталт Аль-Хіляля, Аль-Іттіхада чи Аль-Аглі.

Усі ці капіталовкладення підпорядковані одній глобальній меті — підготовці до домашнього Чемпіонату світу, який Саудівська Аравія офіційно прийматиме у 2034 році. Країна розглядає футбол як головний інструмент своєї м'якої сили на міжнародній арені.

Проте для національної збірної цей фінансовий дощ створив унікальну та доволі парадоксальну проблему, яку можна розділити на два аспекти:

Втрата ігрового часу для місцевих гравців: З приходом топових іноземних легіонерів саудівські футболісти почали втрачати залізне місце у старті своїх клубів. Коли твою позицію в атаці чи півзахисті займає умовний Неймар, Бензема чи Марез, прогресувати стає значно важче. Місцеві виконавці часто задовольняються ролями гравців ротації, що негативно позначається на їхньому тонусі в матчах за збірну.

Проблема золотої клітки: Фінансові умови всередині країни настільки космічні, що у гравців практично немає мотивації їхати до Європи. Навіщо боротися за виживання чи пробиватися у старт європейського середняка за умовні 1-2 мільйони євро, якщо вдома можна отримувати у 5-10 разів більше у звичному мовному та культурному середовищі? Сауд Абдулхамід, який поїхав до Роми, залишається ледве не єдиним винятком, що підтверджує правило.

Саудівська Аравія має безмежні ресурси для будівництва інфраструктури, запрошення найкращих тренерів світу (як-от Йоргос Доніс) та організації ідеальних зборів. Але головне питання майбутнього Мундіалю залишається відкритим: чи зможуть великі гроші компенсувати саудівським гравцям брак досвіду в жорстких, конкурентних умовах європейського футболу, де кожен матч грається на межі можливостей? На ЧС-2026 ми побачимо перші проміжні підсумки цієї грошової експансії.

ГРУПА H

Жеребкування Чемпіонату світу 2026 року виявилося безжальним для збірної Саудівської Аравії. Команда потрапила до Групи H, де зустрінеться з представниками трьох різних футбольних шкіл: Європи, Південної Америки та Африки.

Іспанія: Головний фаворит квартету. Європейська топ-збірна з ідеально поставленою грою в пас, тотальним контролем м'яча та шаленим кадровим потенціалом. Для будь-якого суперника грати без м'яча проти іспанців — це величезне фізичне та психологічне випробування.

Уругвай: Друга сила в групі. Південноамериканці традиційно вирізняються жорсткістю, шаленою інтенсивністю, високим пресингом та наявністю зіркових форвардів. Уругвай не просто грає у футбол, він б'ється за кожен сантиметр поля.

Кабо-Верде: Африканська збірна, яка здатна стати темною конячкою. Їхні гравці вирізняються неймовірним атлетизмом, швидкістю та повною відсутністю психологічного тиску, адже від них не вимагають обов'язкового виходу в плей-оф.

Свій турнірний шлях Зелені соколи розпочнуть 16 червня 2026 року у Маямі матчем проти збірної Уругваю. Цей поєдинок стане ключовим тестом для нового головного тренера Йоргоса Доніса. Зіткнутися в першому ж турі з уругвайською агресією та темпом — найгірший сценарій для команди, яка лише шукає свою гру.

Від того, чи зможуть саудівці витримати стартовий тиск та не провалитися фізично, залежатиме їхній емоційний стан на весь турнір. Нічия в цьому матчі вважатиметься для Саудівської Аравії грандіозним успіхом, що залишить математичні шанси на вихід з групи.

РОЗКЛАД МАТЧІВ САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ НА ЧС-2026