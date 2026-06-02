Англія

Іспанський фахівець близький до призначення на Енфілді після відходу Арне Слота.

Ліверпуль досяг усної домовленості з Андоні Іраолою щодо призначення на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, 43-річний іспанець став головним кандидатом на заміну Арне Слоту після його відходу наприкінці травня. Очікується, що Іраола підпише з мерсисайдцями контракт терміном на два роки.

Наразі сторони продовжують узгоджувати деталі угоди та формування тренерського штабу. Іраола хоче взяти із собою до Ліверпуля кількох помічників із Борнмута, серед яких Пабло де ла Торре, Томмі Елфік, Шон Купер і Том Веббер.

Як зазначається, якщо фінальні деталі будуть узгоджені найближчим часом, Ліверпуль може офіційно представити нового наставника вже до кінця цього тижня.

Іраола очолював Борнмут із 2023 року та за три сезони вивів команду на новий рівень. Під його керівництвом клуб фінішував 12-м, 9-м і 6-м у Прем’єр-лізі, а також вперше в історії пробився до Ліги Європи.

Стиль гри команд Іраоли базується на високому пресингу, інтенсивності та швидких переходах в атаку, що зробило Борнмут однією з найяскравіших команд чемпіонату Англії останніх сезонів.