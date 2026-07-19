Єгипетська зірка залишається вільним агентом і розглядає лише один клуб в Англії.
Салах, gettyimages
19 липня 2026, 18:32
Мохамед Салах готовий розглянути сенсаційне повернення до Челсі, якщо лондонський клуб зробить йому пропозицію. Наразі активного контакту між єгипетським форвардом і Челсі немає, проте Салах повністю відкритий до повернення на Стемфорд Брідж, якщо сині здійснять серйозну спробу підписати гравця. За наявною інформацією, Челсі — єдиний англійський клуб, який Салах готовий розглядати після завершення кар’єри на Мерсисайді. Про це повідомляє ONTime Sports.
Салах став вільним агентом після дострокового розірвання контракту з Ліверпулем, що набуло чинності 1 липня 2026 року. Попередній досвід гравця в Челсі може вплинути на його готовність повернутися на Стемфорд Брідж: він приєднався до лондонців із Базеля ще 2014 року, проте так і не зумів закріпитися в основному складі за часів Жозе Моурінью.
Крім Челсі у Салаха є й інші пропозиції
, однак саме лондонський клуб може стати його вибором, якщо гравець вирішить продовжити кар’єру в Англії. В минулому сезоні Мохамед Салах зіграв 41 поєдинок за Ліверпуль, нападник забив 12 голів та віддав 11 результативних передач.